Фото ⟩ В четырех городах Эстонии прошли масштабные наркорейды

Всего подозрение было предъявлено десяти людям, трое из которых на сегодняшний день арестованы. Кроме того, в ходе рейда полиция проверила 18 человек, среди которых было пять несовершеннолетних, употреблявших наркотические вещества.

В этом году масштабный уличный рейд был проведен во второй раз. Цель рейдов – напомнить как преступникам, так и потенциальным потребителям о том, что это незаконная деятельность, и тем самым снизить наркопреступность.

Уличные наркодилеры не являются ведущими фигурами в обороте наркотических веществ, но именно у них наркоманы покупают различные наркотические вещества, и в худшем случае их употребление заканчивается смертью.

В ходе уличного рейда были проверены предположительные места продажи наркотиков, в которых было обнаружено 20 граммов амфетамина, 111 граммов конопли и около 43 граммов кокаина.

Полиция продолжит борьбу с незаконным оборотом опасных веществ и сделает все возможное, чтобы улицы оставались максимально чистыми и в следующем году.