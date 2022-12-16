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Готовьте коньки и лыжи: в трех регионах Эстонии разрешен выход на лед

BNS
Готовьте коньки и лыжи: в трех регионах Эстонии разрешен выход на лед
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Выход на лед. Иллюстративное фото.
Выход на лед. Иллюстративное фото. Фото: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

С субботы разрешен выход на лед внутренних водоемов в Южной, Западной и Восточной Эстонии. В Северной Эстонии выход на лет пока запрещен.

«Морозы создали ледяные шапки толщиной более десяти сантиметров на большей части внутренних водоемов Эстонии: это значит, что лед уже может выдержать человека. Рыбаки и другие любители зимних развлечений давно ждали выхода на лед, теперь у них, наконец, появилась такая возможность», - сказал эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

«Спасатели регулярно измеряют толщину льда на внутренних водоемах, мы берем эти результаты за основу для разрешения выхода на лед. К сожалению, ледовая обстановка на внутренних водах Северной Эстонии по-прежнему неравномерна, и запрет выхода на лед там все еще в силе. Если холода продолжатся, есть надежда, что лед станет достаточно прочным и в Северной Эстонии, и тогда мы отменим запрет и там. А пока жители Харьюмаа могут отправиться в другие регионы», - добавил Виркала.

Хотя с завтрашнего дня запрет будет снят, при выходе на лед необходимо помнить о безопасности и по-прежнему соблюдать осторожность. О выходе на лед стоит предупредить своих близких и, по возможности, взять с собой друга, ведь если по какой-то причине произойдет несчастный случай, помощь будет рядом. Стоит также избегать выхода на водотоки. 

Необходимо взять с собой средства безопасности - спасательный жилет и ледорубы, - так как обстановка на льду может быть разной. Также рекомендуется взять с собой свисток, чтобы подать сигнал в случае чрезвычайной ситуации. Прочность льда можно измерить, постукивая по льду - для этого подойдет большая и прочная деревянная палка. Палку также можно использовать как вспомогательное средство в случае, если лед внезапно треснет.

О безопасности на льду обязательно следует поговорить и с детьми. Взрослые должны помнить, что даже при хорошей обстановке детей нельзя допускать на лед одних.

За условиями на льду можно следить здесь. Спасатели продолжают проверять обстановку, информация регулярно обновляется.

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