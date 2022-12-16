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RMK подписывает новые секретные долгосрочные договоры, которые будут обнародованы через год

Юлле Харью Аарне Сеппель
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RMK подписывает новые секретные долгосрочные договоры, которые будут обнародованы через год
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Вырубка в Каагвере.
Вырубка в Каагвере. Фото: Sille Annuk

Центр управления государственными лесами (RMK) вчера объявил, что обнародует тайные долгосрочные договоры через год, но прямо сейчас, в январе, подпишет новые договоры с большинством договорных партнеров на тех же условиях, на которых до сих пор продавала древесину, дешевле аукционных цен.

«Древесина является самым важным природным ресурсом Эстонии, и производимые с ней сделки должны быть публичными. Это делается для того, чтобы у эстонской общественности не складывалось впечатление, что RMK занимается чем-то темным. Поэтому с 2024 года содержание долгосрочных договоров станет достоянием общественности, – пояснил решение глава RMK Микк Марран. – Я рад, что мы так быстро пришли к такому изменению стратегии».

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