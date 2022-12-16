Центр управления государственными лесами (RMK) вчера объявил, что обнародует тайные долгосрочные договоры через год, но прямо сейчас, в январе, подпишет новые договоры с большинством договорных партнеров на тех же условиях, на которых до сих пор продавала древесину, дешевле аукционных цен.
Для подписчиков
RMK подписывает новые секретные долгосрочные договоры, которые будут обнародованы через год
RMK подписывает новые секретные долгосрочные договоры, которые будут обнародованы через год
«Древесина является самым важным природным ресурсом Эстонии, и производимые с ней сделки должны быть публичными. Это делается для того, чтобы у эстонской общественности не складывалось впечатление, что RMK занимается чем-то темным. Поэтому с 2024 года содержание долгосрочных договоров станет достоянием общественности, – пояснил решение глава RMK Микк Марран. – Я рад, что мы так быстро пришли к такому изменению стратегии».
Ключевые слова