RMK подписывает новые секретные долгосрочные договоры, которые будут обнародованы через год

«Древесина является самым важным природным ресурсом Эстонии, и производимые с ней сделки должны быть публичными. Это делается для того, чтобы у эстонской общественности не складывалось впечатление, что RMK занимается чем-то темным. Поэтому с 2024 года содержание долгосрочных договоров станет достоянием общественности, – пояснил решение глава RMK Микк Марран. – Я рад, что мы так быстро пришли к такому изменению стратегии».