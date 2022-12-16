Ляэнеметс успел покинуть Киев до очередного ракетного обстрела

В четверг, 15 декабря, Ляэнеметс посетил Киев, чтобы обсудить дальнейшие возможности поддержки Украины, а также изучить опыт Украины в защите населения.

«Мы выехали из Киева за несколько часов до очередного ракетного обстрела. Никто не сомневается, что Эстония обязана всячески помогать украинцам - они ведут эту войну и за нас. В то же время руководители и органы эстонской власти, по возможности, должны учиться у украинцев», - пишет Ляэнеметс.

В начале нового года Ляэнеметс представит правительству видение того, как развивать стратегию защиты населения Эстонии, чтобы на основе украинского опыта люди были лучше подготовлены в случае военного нападения или любого другого кризиса.

«Долгий день в Киеве, его окрестностях и Ирпене дал неоценимый вклад. Из встреч с министром внутренних дел, заместителем министра внутренних дел, мэрами Киева и Ирпеня, отрядами территориальной обороны и оперативными службами мы получили значительно более полное представление о том, какой вклад могут внести как государственные и муниципальные органы, так и простые граждане для того, чтобы общество стало более устойчивым и лучше защищенным даже в условиях экстремального кризиса», - отмечает Ляэнеметс.

По словам министра, несмотря на сложные условия и активную войну в Украине, эстонские дипломаты продолжали самоотверженно работать. «Через несколько часов после того, как мы выехали из Киева, сотрудники эстонского посольства вместе с остальными жителями Киева были вынуждены часами прятаться в укрытиях от российских ракетных обстрелов», - сказал Ляэнеметс.