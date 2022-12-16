Ханс Курел, переехавший из Таллинна в Вильянди, недоволен договором найма, который дает ему два месяца на то, чтобы покинуть квартиру, хотя по закону у него на это есть три месяца.
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Как такое возможно? Квартиросъемщик нашел в своем договоре противоречащий закону пункт
Как такое возможно? Квартиросъемщик нашел в своем договоре противоречащий закону пункт
Курелу, который живет на бульваре Лембиту, однажды уже пришлось переехать раньше срока, поскольку арендатор, Leola Kinnisvara OÜ, продал сдаваемую внаем квартиру. «Покупатель хотел быстро переехать, поэтому я пошел ему навстречу и через две недели переехал в новую квартиру», – рассказал он.
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