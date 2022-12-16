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Как такое возможно? Квартиросъемщик нашел в своем договоре противоречащий закону пункт

Айвар Аотяхт
Как такое возможно? Квартиросъемщик нашел в своем договоре противоречащий закону пункт
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Квартиросъемщик Ханс Курел считает, что фирма по аренде заключил с ним противоречащий закону договор.
Квартиросъемщик Ханс Курел считает, что фирма по аренде заключил с ним противоречащий закону договор. Фото: Marko Saarm

Ханс Курел, переехавший из Таллинна в Вильянди, недоволен договором найма, который дает ему два месяца на то, чтобы покинуть квартиру, хотя по закону у него на это есть три месяца.

Курелу, который живет на бульваре Лембиту, однажды уже пришлось переехать раньше срока, поскольку арендатор, Leola Kinnisvara OÜ, продал сдаваемую внаем квартиру. «Покупатель хотел быстро переехать, поэтому я пошел ему навстречу и через две недели переехал в новую квартиру», – рассказал он.

Арендатором новой съемной квартиры также оказалась компания Leola Kinnisvara и она находилась в том же доме на бульваре Лембиту. Из-за поспешного переезда Курел начал думать о возможности того, что ему придется быстро покинуть и другую квартиру, если она будет продана.

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