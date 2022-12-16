Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 16 декабря: ракетный удар по Украине, трагедия на шоссе, дело о коррупции в Ида-Вирумаа разрастается и долгожданная премьера «Аватара»
Сегодня в выпуске:
- Украинские города пережили новый массированный ракетный удар по объектам инфраструктуры. Евросоюз вводит новые санкции против России и выделяет миллиарды евро на помощь Украине
- Новости Эстонии: Россия собирается закрыть для автомобилей проезд через границу в Нарве, полицейские помянули своих погибших в перестрелке коллег, очереди в детских отделениях экстренной медицины от 3 до 8 часов
- В уголовном деле о коррупции в Кохтла-Ярве расширилась география и число подозреваемых в преступлениях. Кто еще попал в поле зрения правоохранительных органов?
- Верблюды в снежных шапках, купающиеся в сугробах тигры и обезьянки со снежками в лапах - обитатели зоопарков Европы радуются наступившим холодам.
- Вокруг света: В аэропортах Британии отменят ограничения на жидкости в ручной клади, что случилось с гигантским аквариумом в берлинском отеле и творчество каких исполнителей запрещено на московских школьных дискотеках
- Любители зрелищного развлекательного кинематографа ждали этого почти 13 лет! На экраны выходит вторая часть фильма «Аватар». Наш корреспондент выяснил, какая новейшая технология появилась в кинозалах благодаря героям нового блокбастера Джеймса Камерона.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 16 декабря.