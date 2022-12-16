«Новости в 7» за 16 декабря: ракетный удар по Украине, трагедия на шоссе, дело о коррупции в Ида-Вирумаа разрастается и долгожданная премьера «Аватара»

Сегодня в выпуске:

- Украинские города пережили новый массированный ракетный удар по объектам инфраструктуры. Евросоюз вводит новые санкции против России и выделяет миллиарды евро на помощь Украине

- Новости Эстонии: Россия собирается закрыть для автомобилей проезд через границу в Нарве, полицейские помянули своих погибших в перестрелке коллег, очереди в детских отделениях экстренной медицины от 3 до 8 часов

- В уголовном деле о коррупции в Кохтла-Ярве расширилась география и число подозреваемых в преступлениях. Кто еще попал в поле зрения правоохранительных органов?

- Верблюды в снежных шапках, купающиеся в сугробах тигры и обезьянки со снежками в лапах - обитатели зоопарков Европы радуются наступившим холодам.

- Вокруг света: В аэропортах Британии отменят ограничения на жидкости в ручной клади, что случилось с гигантским аквариумом в берлинском отеле и творчество каких исполнителей запрещено на московских школьных дискотеках

- Любители зрелищного развлекательного кинематографа ждали этого почти 13 лет! На экраны выходит вторая часть фильма «Аватар». Наш корреспондент выяснил, какая новейшая технология появилась в кинозалах благодаря героям нового блокбастера Джеймса Камерона.