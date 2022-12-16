Руководитель Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг сказал в прямом эфире передачи Postimees, что если при смене температур большие сугробы у обочин замерзнут, переместить их будет крайне сложно.
Тармо Сульг: если сугробы замерзнут, их удастся снести лишь при помощи динамита
Тармо Сульг: если сугробы замерзнут, их удастся снести лишь при помощи динамита
Тармо Сульг сказал, что новой метели в Таллинне в ближайшие дни не ожидается, но с воскресенья обещают потепление.
«В течение следующей недели мы ожидаем потепления до четырех-пяти градусов тепла, а это знаичт, что снег, вероятно, начнет довольно интенсивно таять», - сказал Сульг, пояснив, что, поскольку ожидаются и дожди, придется также заниматься отводом воды. Он добавил, что необходимо расчистить все дождеприемники.
По словам Сульга, согласно прогнозу погоды, в конце следующей недели ожидается очередное похолодание, а это значит, что все неубранные к тому времени сугробы замерзнут.
«Наши работники говорят, что тогда их получится снести только динамитом».