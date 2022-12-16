«Не у всех все так хорошо, как у нас»: девятилетний Оливер отправит в Украину 25 пачек конфет

В прошлом году Оливер решил опустошить свою копилку и пожертвовать деньги в Продуктовый банк. В этом году он отправит конфеты детям в украинский город Бахмут, сообщил эстонский Красный Крест.

«Не у всех все так хорошо, как у нас», - пояснил свое решение Оливер, который отправит аж 25 пачек конфет в Украину через Сааремааское общество Красного Креста.