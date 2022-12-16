В последние месяцы Министерство иностранных дел Латвии отмечает тенденцию, что международные организованные преступные группировки активно вербуют граждан Латвии в социальных сетях, предлагая работу перевозчиками в европейских странах - Венгрии, Чехии, Хорватии, Польше и Сербии, но в действительности существует риск того, что нанятым на работу людям придется возить иммигрантов из третьих стран.
МИД Латвии: латвийцев вербуют для завоза иммигрантов из третьих стран
Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел Латвии, предложение о работе и обещанная зарплата заманчивые, поэтому, по имеющейся в министерстве информации, на него уже согласились несколько десятков граждан Латвии.
По данным МИД, хотя вербовщики обещают, что в должностные обязанности входит перевозка грузов, на самом деле работникам поручено нелегально ввозить на территорию Евросоюза выходцев из Ирана, Сирии и других третьих стран.
В МИД пояснили, что это уголовное преступление, за совершение которого лицам грозит арест и суд в стране совершения преступления, а наказания за незаконную перевозку иммигрантов суровы.
Министерство настоятельно призывает граждан Латвии тщательно оценивать любое предложение работы за границей и не соглашаться на обещания легкой наживы со стороны непроверенных работодателей, так как за этим может скрываться преступный умысел.
Если граждане Латвии подозревают, что им предлагают незаконную деятельность, МИД предлагает им обратиться в ближайшее отделение полиции, а родственникам, обнаружившим, что человек пропал в чужой стране и с ним невозможно связаться, обращаться в МИД с просьбой объявить лицо в розыск.
По данным МИД, в 2021 году в Венгрии было задержано 11 перевозчиков нелегальных мигрантов из Латвии, а с начала этого года посольство Латвии в Венгрии получило информацию о 30 таких случаях, и их число продолжает расти.
Среднестатистический задержанный - молодой мужчина, который перевозил иммигрантов через сербско-венгерскую границу микроавтобусом или автомобилем, арендованным в Латвии или другой стране, или принимал их на венгерской территории вблизи границы с целью доставить в Австрию.
МИД Латвии напоминает, что латвийское дипломатическое и консульское представительство не может вмешиваться в деятельность иностранных судов, полиции и правоохранительных органов, если гражданин Латвии совершил правонарушение в иностранном государстве.