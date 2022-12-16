Китайская угроза: Япония удваивает расходы на оборону впервые после Второй мировой войны

Столь принципиальный поворот вызван озабоченностью Японии по поводу быстро растущей угрозы со стороны ближайших соседей страны - Китая и Северной Кореи.

В пятницу вечером премьер-министр страны Фумио Кисида выступил с телеобращением к нации, сообщив, что власти утвердили сразу три смежных документа - Стратегию национальной безопасности страны (СНБ), Стратегию национальной обороны и План развития сил обороны.

Одно из главных нововведений - положение, позволяющие Токио обладать «возможностями контрудара», то есть, как пояснил премьер, способностью наносить военный удар по территории другой страны «в случае чрезвычайной ситуации и при определенных обстоятельствах».

«Война на Украине показала нам, что необходимо обладать возможностью вести боевые действия - а это то, к чему Япония до сих пор готова не была», - цитируют местные СМИ генерала Воздушных сил самообороны Японии в отставке Тосимити Нагаяву. «Япония очень поздно стартует, - посетовал он. - Как если бы в забеге на 400 метров мы отставали метров на 200».

Глава японского оборонного ведомства Ясукадзу Хамада рассказал, что в начале декабря совместно с министром финансов страны получил указание найти способ в ближайшие пять лет удвоить оборонные расходы страны, доведя их до 2% ВВП - уровня, рекомендованного странам-членам НАТО.

Учитывая размер японской экономики, это мгновенно выведет страну на третье место по военным расходам - после США и КНР.