Фото с места происшествия ⟩ Лобовое столкновение: в тяжелом ДТП погиб один человек, четверо доставлены в больницу

Тяжелое ДТП произошло вчера в 21.40 в волости Хяэдемеэсте на 177-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где столкнулись два автомобиля.

По словам оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Свена Янсона, автомобиль Ford, ехавший со стороны Икла, пошел на обгон и на встречной полосе столкнулся с автомобилем Opel. В результате столкновения Opel вылетел с дороги.

В результате ДТП погиб 53-летний гражданин Литвы, сидевший за рулем Opel. В Пярнускую больницу были доставлены пассажир Opel, 21-летний водитель Ford и его пассажиры: 18-летний молодой человек и две 18-летние девушки.

Оперативный дежурный подчеркнул, что при вождении в зимних условиях нужно быть предельно внимательным, двигаться медленнее и в соответствии с дорожными условиями и своими навыками вождения. «В любом случае на скользкой и заснеженной дороге следует избегать внезапных маневров и опасных обгонов», – сказал Янсон.

Дорожные условия на месте аварии были зимними, максимально разрешенная скорость на этом участке составляла 90 км/ч, у машин была соответствующая требованиям зимняя резина.