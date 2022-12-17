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Министр Лукас утвердил план действий по переходу на эстоноязычное образование

rus.postimees.ee
Министр Лукас утвердил план действий по переходу на эстоноязычное образование
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Школьный класс. Иллюстративное фото
Школьный класс. Иллюстративное фото Фото: Kristjan Teedema

Министр образования и науки Тынис Лукас утвердил план действий по переходу на эстоноязычное образование со сроками и необходимым бюджетом до 2030 года. Правительство рассмотрело проект плана действий в октябре, а затем одобрило его реализацию.

Тынис Лукас отметил, что утверждение плана действий является естественным продолжением поправки к закону, которую Рийгикогу принял несколько дней назад, 12 декабря.

Тынис Лукас
Тынис Лукас Фото: Madis Veltman

«Я рад констатировать, что мы как общество наконец-то преодолели чувство национальной неполноценности и пришли к общему пониманию того, что переход к обучению на эстонском языке в Эстонии неизбежен и должен быть осуществлен как можно скорее. Внеся изменения в Закон об основной школе и гимназии, мы создали правовую основу для перехода к обучению на эстонском языке. Параллельно с производством законопроекта готовился план действий, при составлении которого мы учли отзывы комиссии Рийгикогу по культуре, Совета эстонского языка, правительства и многих партнеров по сотрудничеству. План действий предлагает разностороннюю поддержку реализации одобренного Рийгикогу закона, чтобы переход мог осуществляться в сотрудничестве со школами, детскими садами, самоуправлениями и государством, - сказал Лукас и добавил, что наиболее всеобъемлющий пункт плана действий касается наличия и мотивации учителей и руководителей школ с необходимой квалификацией. - Мы увеличим в университетах количество мест для подготовки учителей, создадим более гибкие формы обучения, мы предложим языковые курсы для работников образования и мотивируем учителей оставаться на работе».

С сентября 2023 года для всех учителей, преподающих на эстонском языке в Ида-Вирумаа, будет введен коэффициент базовой зарплаты в размере 1,5, а для учителей начальной школы - 1,3. Для переезжающих в Ида-Вирумаа учителей и людей, начинающих работать педагогами, разрабатываются пакеты поддержки: целевая стипендия для студентов, стартовое пособие с коэффициентом 1,3 и расширение стартового пособия для опорных специалистов в начальной школе, льготное жилье и так далее.

Также всем работникам сферы образования будут предложены языковая подготовка и курсы повышения квалификации по методике преподавания языков, интегрированному предметному и языковому обучению и так далее, а также тренинги по повышению осведомленности о мультикультурном обучении. Для руководителей школ будут доступны различные проекты профессионального развития.

Также внесет значительный вклад в обеспечение будущего поколения учителей повышение минимальной заработной платы учителей в общеобразовательных школах до 1749 евро с января 2023 года. Таким образом, она составит 111 процентов от средней зарплаты в Эстонии, цель состоит в том, чтобы достичь как минимум 125 процентов.

Школам и детским садам будут доступны различные пособия как на обучение эстонскому языку, так и на обучение на эстонском языке, а также на поддержку классов за пределами Ида-Вирумаа, которые переходят на эстонский язык обучения. Государство окажет поддержку детским садам и школам в приобретении учебных материалов для учеников, чей родной язык не является эстонским.

Разрабатываются новые тесты на знание языка и учебные материалы, а в начальном образовании создается новая дигитальная платформа для учебных материалов. Существующие методические и учебные материалы будут систематизированы. Добавятся и новые инструменты, облегчающие преподавание и изучение эстонского как второго языка.

Переход на эстонский язык обучения будет осуществляться в детских садах и в 1-х и 4-х классах в 2024 году и завершится к началу 2029/2030 учебного года. В учреждениях профессионального образования изменения коснутся учащихся, обучающихся по учебным программам среднего профессионального образования.

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