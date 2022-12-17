Министр Лукас утвердил план действий по переходу на эстоноязычное образование

«Я рад констатировать, что мы как общество наконец-то преодолели чувство национальной неполноценности и пришли к общему пониманию того, что переход к обучению на эстонском языке в Эстонии неизбежен и должен быть осуществлен как можно скорее. Внеся изменения в Закон об основной школе и гимназии, мы создали правовую основу для перехода к обучению на эстонском языке. Параллельно с производством законопроекта готовился план действий, при составлении которого мы учли отзывы комиссии Рийгикогу по культуре, Совета эстонского языка, правительства и многих партнеров по сотрудничеству. План действий предлагает разностороннюю поддержку реализации одобренного Рийгикогу закона, чтобы переход мог осуществляться в сотрудничестве со школами, детскими садами, самоуправлениями и государством, - сказал Лукас и добавил, что наиболее всеобъемлющий пункт плана действий касается наличия и мотивации учителей и руководителей школ с необходимой квалификацией. - Мы увеличим в университетах количество мест для подготовки учителей, создадим более гибкие формы обучения, мы предложим языковые курсы для работников образования и мотивируем учителей оставаться на работе».