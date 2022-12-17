ISW: Путин в ходе визита в Минск хочет надавить на Лукашенко

Отмечается, что Кремль стремится использовать Союзное государство для установления российского контроля над Беларусью. Лукашенко, по данным ISW, уже начал создавать информационные предпосылки, чтобы отказать Путину в его требованиях, как он это делает уже не одно десятилетие, передает DW.

Визит в Минск может также указывать на то, что Путин пытается создать условия для возобновления наступления на Украину - возможно, на север страны или на Киев - зимой 2023 года, пишут эксперты. В настоящее время ISW оценивает риск российского вторжения в Украину с территории Беларуси как низкий, но возможный.

Однако встреча Путина и Лукашенко как минимум будет способствовать проведению «отдельной российской информационной операции, направленной на то, чтобы сломить волю Украины и готовность Запада поддерживать Украину», говорится в сводке. «Эта встреча подкрепит российскую информационную операцию, направленную на то, чтобы убедить украинцев и жителей Запада в том, что Россия может атаковать Украину из Беларуси», - отмечает ISW.

Путин посетит Беларусь впервые с 2019 года

Владимир Путин 19 декабря посетит с рабочим визитом Минск, где проведет переговоры с Александром Лукашенко. Это первый визит Путина в Беларусь более чем за три года - с июня 2019-го.

«В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня», - сообщила пресс-служба Кремля.