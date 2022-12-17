Американские эксперты ожидают наступления России в Донбассе. К чему оно может привести?

«Они 100% готовятся. Готовят боеприпасы. Не самого лучшего качества, но всё же. Это будут не те ресурсы, которые у них были бы в случае прекращения огня на два года. Всё будет не так. Они будут паршивые, и их боевой потенциал будет очень, очень низким, - говорит Залужный. - Даже если он [Путин] наберёт ещё миллион людей, чтобы закидывать телами, как Жуков, это всё равно не принесёт желаемого результата».

«Поэтому наша следующая проблема - это в первую очередь удержать нашу линию и не терять больше территорий. Это ключевое. Потому что освобождать территории в 10-15 раз тяжелее, чем их удерживать», - сказал генерал.

Наступление в Донбассе: плюсы и минусы для российской армии

Плюсы

В отличие от северных и южных областей Украины, где российская армия потерпела поражения, обстановка в Донбассе для нее относительно благоприятна в плане логистики.

Захватить территорию и взять ее под контроль - не одно и то же. Оккупационные войска на юге и севере ощутили это сразу же, столкнувшись с враждебным окружением и осознав, насколько растянуты и уязвимы линии коммуникаций.