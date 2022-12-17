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Сексуальные домогательства к детям: прокуратура отдала под суд Артура Айбетова

rus.postimees.ee
Сексуальные домогательства к детям: прокуратура отдала под суд Артура Айбетова
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Артур Айбетов.
Артур Айбетов. Фото: Limon

В конце января в Харьюском уездном суде начнется судебное следствие по уголовному делу Артура Айбетова (35), которого обвиняют в сексуальных совращениях малолетних в интернете.

В четверг в Харьюском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу Айбетова.

"Суд начнет рассматривать это дело в следующем году. Поскольку судебное следствие будет закрытым, точные даты заседаний мы рекламировать не станем", - прокомментировала rus.err.ee пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.

Айбетова обвиняют по двум статьям: "Сексуальное совращение малолетнего" и "Предложение о встрече несовершеннолетнему в сексуальных целях".

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