В конце января в Харьюском уездном суде начнется судебное следствие по уголовному делу Артура Айбетова (35), которого обвиняют в сексуальных совращениях малолетних в интернете.
Сексуальные домогательства к детям: прокуратура отдала под суд Артура Айбетова
Сексуальные домогательства к детям: прокуратура отдала под суд Артура Айбетова
В четверг в Харьюском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу Айбетова.
"Суд начнет рассматривать это дело в следующем году. Поскольку судебное следствие будет закрытым, точные даты заседаний мы рекламировать не станем", - прокомментировала rus.err.ee пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.
Айбетова обвиняют по двум статьям: "Сексуальное совращение малолетнего" и "Предложение о встрече несовершеннолетнему в сексуальных целях".
Ключевые слова