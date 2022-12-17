Сексуальные домогательства к детям: прокуратура отдала под суд Артура Айбетова

В четверг в Харьюском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу Айбетова.

"Суд начнет рассматривать это дело в следующем году. Поскольку судебное следствие будет закрытым, точные даты заседаний мы рекламировать не станем", - прокомментировала rus.err.ee пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.