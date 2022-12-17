Будущей весной застройщик Harju KEK приступит к строительству в Кейла масштабного общинного, развлекательного и торгового центра, где, помимо прочего, запланированы кинотеатр, спортивный центр, несколько ресторанов, продовольственный рынок и магазины одежды. Он должен стать центром досуга для жителей всей западной части Харьюмаа.
В Кейла вырастет общинный и развлекательный центр стоимостью 30 миллионов евро
Harju KEK инвестирует в проект развития Общинного центра Кейла 30 миллионов евро, чтобы он стал новой местной достопримечательностью и воротами города. Центр будет построен на Палдиском шоссе, на месте некогда легендарного главного здания Harju KEK, рядом с поликлиникой и Кейлаской школой – всего в сотне метров от Таллиннской окружной дороги. Эта магистраль соединяет основные трассы Эстонии, по ней в Кейла и Ляэне-Харьюмаа ежедневно приезжают десятки тысяч людей.
По словам исполнительного директора Harju KEK Янека Лехтметса, о необходимости создания Общинного центра в Кейла говорили уже много лет, поскольку уютный город Кейла стал центром притяжения всей западной части Харьюского уезда, население которого растет, а рынок труда развивается.
«Кейла и вся волость Ляэне-Харьюмаа – регион с большими перспективами. Можно с уверенностью сказать, что у него наибольший в Эстонии потенциал как для жителей, так и для бизнеса», – сказал Лехтметс.
Сегодня в Промышленном парке Кейла, расположенном в непосредственной близости от будущего центра, работают более 2000 человек, в одной из крупнейших школ Эстонии учатся свыше 1600 детей, а в качестве жителей города зарегистрировано более 10 000 человек.
Кроме того, в 15 минутах езды на машине проживают еще более 100 000 человек. По оценкам Harju KEK, в сфере притяжения нового центра будут жить и работать около 50 000 человек – примерно столько, сколько жителей в городе Пярну.
По словам Лехтметса, планируемый центр призван привнести в Кейла новые ценности и опыт, которые обогатят сообщество и создадут новые стандарты жизни. Многофункциональный центр предложит некоторые услуги и развлечения, которых до сих пор в Кейла не было.
Здание площадью почти 13 000 квадратных метров, общим размером с два футбольных поля, спланировано таким образом, чтобы стать не просто очередным обычным торговым центром. Создавая его концепцию, Harju KEK в значительной степени опирался на опрос, проведенный Кейлаской городской управой в 2019 году, в ходе которого сами жители указали, что в городе не хватает возможностей для проведения досуга в помещении – спортивного клуба, кинотеатра и других развлечений.
Самым крупным арендатором преимущественно двухэтажного центра станет продуктовый магазин на 2000 квадратных метров. Такая же площадь запланирована под спортивный клуб и детский парк с игровыми комнатами. Кроме того, здесь появятся кинотеатр на два зала, кафе и рестораны – частично с открытыми террасами. Также есть место для поставщиков различных общественных и медицинских услуг, связанных с домашними животными, и кружков по интересам. Не говоря уже о магазинах одежды, обуви, спортивных товаров, техники и прочего.
Более высокая шестиэтажная часть центра будет отдана под жилые и офисные помещения – это было еще одним давним ожиданием местного сообщества. Перед центром запланирована площадь, где можно будет проводить различные собрания, ярмарки, развлекательные мероприятия и спортивные соревнования. Кроме того, в центре появится парковка более чем на 200 автомобилей.
В ближайшие недели в городскую управу будет подано заявление на получение разрешения на строительство, а начать работы планируется весной. Открытие центра запланировано на начало 2025 года.
«Запланированный общинный центр является первой частью большого проекта развития будущего бизнес-городка Кейла, который превратит закрытую производственную территорию Harju KEK в новый центр притяжения. Там запланированы офисы, небольшие производственные здания и центральная площадь с зонами отдыха и обширным озеленением», – рассказал Лехтметс.
Детальная планировка делового района охватывает девять гектаров. По словам руководителя предприятия, их цель – создать городок-парк с зелеными насаждениями, куда будут стремиться проводить время жители Кейла и гости города. В строительство всего бизнес-городка планируется вложить около 100 миллионов евро.
Harju KEK – девелопер и управляющий коммерческой и промышленной недвижимостью с самым большим в Эстонии опытом работы. Компания владеет почти 100 гектарами коммерческой и производственной земли и в общей сложности более 100 000 квадратных метров площадей под аренду. Крупнейшие деловые и промышленные парки Harju KEK – Кейлаский промышленный парк, бизнес-парк A11 возле Таллиннской окружной дороги, Промышленный парк Вальдмяэ в Тянассильма и гостиничный комплекс в столичном Старом городе. Harju KEK владеет более 31% акций биржевой компании Harju Elekter и более 27% акций предприятия EKE AS.