В Кейла вырастет общинный и развлекательный центр стоимостью 30 миллионов евро

Harju KEK инвестирует в проект развития Общинного центра Кейла 30 миллионов евро, чтобы он стал новой местной достопримечательностью и воротами города. Центр будет построен на Палдиском шоссе, на месте некогда легендарного главного здания Harju KEK, рядом с поликлиникой и Кейлаской школой – всего в сотне метров от Таллиннской окружной дороги. Эта магистраль соединяет основные трассы Эстонии, по ней в Кейла и Ляэне-Харьюмаа ежедневно приезжают десятки тысяч людей.

Фото: Harju KEK

По словам исполнительного директора Harju KEK Янека Лехтметса, о необходимости создания Общинного центра в Кейла говорили уже много лет, поскольку уютный город Кейла стал центром притяжения всей западной части Харьюского уезда, население которого растет, а рынок труда развивается.

«Кейла и вся волость Ляэне-Харьюмаа – регион с большими перспективами. Можно с уверенностью сказать, что у него наибольший в Эстонии потенциал как для жителей, так и для бизнеса», – сказал Лехтметс.

Сегодня в Промышленном парке Кейла, расположенном в непосредственной близости от будущего центра, работают более 2000 человек, в одной из крупнейших школ Эстонии учатся свыше 1600 детей, а в качестве жителей города зарегистрировано более 10 000 человек.

Кроме того, в 15 минутах езды на машине проживают еще более 100 000 человек. По оценкам Harju KEK, в сфере притяжения нового центра будут жить и работать около 50 000 человек – примерно столько, сколько жителей в городе Пярну.