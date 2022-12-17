Недавний отчет ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) дает представление о том, сколько стран пострадало от быстрой инфляции. Выяснилось, что в Эстонии не было такого роста заработной платы, который мог бы предотвратить обнищание людей.
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Жуткая цифра: как сильно на самом деле упала реальная зарплата в Эстонии
Жуткая цифра: как сильно на самом деле упала реальная зарплата в Эстонии
В недавнем отчете ОЭСР страны ранжируются в зависимости от того, насколько упала реальная заработная плата в стране.