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Жуткая цифра: как сильно на самом деле упала реальная зарплата в Эстонии

Лийна Лакс
Жуткая цифра: как сильно на самом деле упала реальная зарплата в Эстонии
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Эстонская реальная зарплата сильно снизилась.
Эстонская реальная зарплата сильно снизилась. Фото: Arvo Meeks/Lõuna-eesti Postimees

Недавний отчет ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) дает представление о том, сколько стран пострадало от быстрой инфляции. Выяснилось, что в Эстонии не было такого роста заработной платы, который мог бы предотвратить обнищание людей.

В недавнем отчете ОЭСР страны ранжируются в зависимости от того, насколько упала реальная заработная плата в стране.

Было установлено, что Эстония находится в первых рядах по падению зарплаты, обходят ее только две страны.

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