Банк советует: возможности уменьшить ежемесячную платежную нагрузку по жилищному кредиту есть

Первым советом любого банка является следующий: если вы уже предвидите сложности с платежами, обязательно свяжитесь со своим банком при первой возможности. Всегда лучше среагировать заранее и сообщить банку о предстоящих сложностях, чем ждать ситуации, когда вы больше не сможете уплачивать платежи по кредиту.

В поиске решения прежде всего стоит еще раз просмотреть свой договор о кредите. Все платежи по погашению кредита состоят из двух частей: проценты и непосредственно платеж по погашению кредита, то есть основной части кредита. Существует два типа графиков погашения кредита: график с равными платежами по основной части и аннуитетный график. В случае аннуитетного графика платеж по кредиту каждый месяц является одинаковым, однако в начале срока погашения доля процентов в ежемесячном платеже является большей, и с каждым месяцем она постепенно уменьшается. В случае графика с равными частями размер платежа по кредиту в начале кредитного периода больше, но с каждым месяцем ежемесячно уплачиваемая банку сумма уменьшается, так как процент с остатка кредита также становится меньше.