Быстрый рост ставки Euribor в последние месяцы заставил многих взявших жилищный кредит людей серьезно задуматься и с тревогой заглянуть в свой семейный бюджет. Кроме увеличившихся платежей по кредиту, люди столкнулись и с высокой инфляцией и ростом цен на энергию. Как со всем этим справиться и избежать задолженностей? Своими советами делится менеджер по финансированию недвижимости частных лиц Coop Pank Карин Осипова.
Банк советует: возможности уменьшить ежемесячную платежную нагрузку по жилищному кредиту есть
Первым советом любого банка является следующий: если вы уже предвидите сложности с платежами, обязательно свяжитесь со своим банком при первой возможности. Всегда лучше среагировать заранее и сообщить банку о предстоящих сложностях, чем ждать ситуации, когда вы больше не сможете уплачивать платежи по кредиту.
В поиске решения прежде всего стоит еще раз просмотреть свой договор о кредите. Все платежи по погашению кредита состоят из двух частей: проценты и непосредственно платеж по погашению кредита, то есть основной части кредита. Существует два типа графиков погашения кредита: график с равными платежами по основной части и аннуитетный график. В случае аннуитетного графика платеж по кредиту каждый месяц является одинаковым, однако в начале срока погашения доля процентов в ежемесячном платеже является большей, и с каждым месяцем она постепенно уменьшается. В случае графика с равными частями размер платежа по кредиту в начале кредитного периода больше, но с каждым месяцем ежемесячно уплачиваемая банку сумма уменьшается, так как процент с остатка кредита также становится меньше.
Для облегчения платежной нагрузки по жилищному кредиту на непродолжительный или более долгий период существуют следующие возможности
- Изменение типа платежного графика. Изменение типа платежного графика принесет пользу только в том случае, если в договоре о кредите уже изначально был оговорен график с одинаковыми платежами по основной части кредита. В случае такого графика ежемесячные платежи в течение первой половины срока кредита являются значительно большими, чем они были бы в случае аннуитетного графика. Однако, так как большинство жилищных кредитов берутся с аннуитетным графиком, изменение типа графика платежей, к сожалению, приносит облечение лишь для единичных кредитополучателей.
- Платежный отпуск по основной части для преодоления сложностей с платежами. В случае платежного отпуска по основной части кредитополучатель должен ежемесячно уплачивать банку только проценты. Уплата основной части кредита переносится. Однако минусом данного метода является то, что после платежного отпуска платежи и общий расход по кредиту увеличиваются.
- Полный платежный отпуск. Возможность воспользоваться полным платежным отпуском существует, однако она используется достаточно редко. К такому решению можно прибегнуть в том случае, если кредитополучатель не может уплачивать ни основную часть кредита, ни платежи по процентам. Во время полного платежного отпуска ежемесячный платеж по кредиту отсутствует. После окончания платежного отпуска уплата платежей по кредиту продолжается на основании обычного графика, и начисленные за период платежного отпуска проценты в большинстве случаев распределяются равными долями по ежемесячным платежам за оставшийся кредитный период. В случае такой меры дальнейшая платежная нагрузка является еще более высокой, чем при предыдущем варианте, так как уплата процентов также переносится на более позднее время. При этом общий расход на кредит в случае полного платежного отпуска является столь же высоким, как и в случае платежного отпуска по основной части.
- Продление срока кредита. Продление срока кредита позволяет уменьшить размер ежемесячного платежа. Это возможно только в том случае, если возраст кредитополучателей и оставшийся срок кредита позволяют это сделать.
- Замена жилья на более дешевое. Собственное жилье является последней вещью, от которой человек хотел бы отказаться, однако при возникновении проблем с доходами или скачкообразно увеличившимися расходами, решения которых в ближайшее время не предвидится, можно взвесить и возможность обмена жилья на более дешевое. Меньшая платежная нагрузка поможет лучше справляться с повседневными расходами.
- Отказ от одной из квартир или домов в случае владения несколькими. В хорошие времена некоторые семьи при приобретении нового жилья решили оставить и предыдущее, купленное в кредит жилье, и сейчас они его сдают. Так как общая кредитная сумма на оба жилья является более крупной, влияние ставки Euribor на суммы платежей по кредитам также ощущается значительно сильнее. Если доход от аренды все это не компенсирует, то можно подумать о продаже одной недвижимости, что означало бы меньшую остаточную сумму кредита и, соответственно, меньшие ежемесячные платежи.
С банком можно договориться и о комбинировании вышеописанных вариантов – например, в период платежного отпуска можно уплачивать проценты лишь частично, или же можно продлить срок кредита вместе с платежным отпуском. Для нахождения наиболее подходящей для себя возможности следует заблаговременно обратиться к своему менеджеру по управлению кредитом, который вместе с клиентом сможет найти персональное решение.
Следует также учитывать, что банки обычно взимают плату за изменение договоров. Например, Coop Pank предлагает платежный отпуск без платы за договор, однако другие банки исходят из своего прейскуранта или конкретной договоренности с кредитополучателем. При необходимости плату за изменение договора можно уплатить также по частям.
Примеры расчетов: влияние платежного отпуска на жилищный кредит
В таблице видно, как различные изменения договора о кредите влияют на ежемесячные платежи по кредиту и на общий расход на кредит, а также то, каковой становится общая сумма платежей по погашению кредита и по процентам в течение срока кредита.