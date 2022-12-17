Датский банк опубликовал «шокирующие прогнозы» на следующий год

Макрон понимает, что сильная оппозиция не позволит ему провести реформы, в том числе пенсионную реформу, которую он пообещал провести в мае 2022 года. Макрон не захочет быть «хромой уткой» ближайшие четыре года, поэтому в начале 2023 года в телевыступлении обвинит оппозицию в полном блокировании инициатив президента и объявит о своем уходе из политики.

Это откроет двери Елисейского дворца для крайне правого кандидата Марин Ле Пен. Сам Макрон не будет сидеть, а уйдет в бизнес и откроет образовательный стартап, но втайне будет рассчитывать, что на фоне политического хаоса в стране его призовут вернуться во власть, как это было с Де Голлем в 1958-м.

3. Цена на золото достигнет 3000 долларов за унцию

Ошибочные рыночные ожидания того, что инфляция будет недолгой, и тот факт, что инвесторы могут получить доход более 4% от пятилетних казначейских облигаций США на фоне сильного доллара, сдерживали рост цен на золото в 2022-м.

В следующем году рынок признает, что в обозримом будущем инфляция сохранится, поэтому Федеральная резервная система США примет более жесткие меры. Это создаст проблемы на рынке гособлигаций США, что ослабит доллар.