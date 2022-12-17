По данным Транспортного департамента, в субботу утром дорожные метеостанции в ряде регионов, в основном на материке, зафиксировали гололедицу на дорогах, а это означает, что местами дороги могут быть опасно скользкими.
Будьте осторожны: на дорогах может быть опасно
Будьте осторожны: на дорогах может быть опасно
Как передала BNS пресс-служба ведомства, утром основные и второстепенные дороги страны покрыты в основном смесью реагентов и воды или смесью реагентов и снега между колеями.
В Пярнуском уезде и в Ляэнемаа, а также на юго-востоке Эстонии местами туман, что создает благоприятные условия для образования инея и наледи, а также ограничивает видимость.
Местами также может пройти небольшой снег, но осадков будет мало.
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