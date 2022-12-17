Будьте осторожны: на дорогах может быть опасно

Как передала BNS пресс-служба ведомства, утром основные и второстепенные дороги страны покрыты в основном смесью реагентов и воды или смесью реагентов и снега между колеями.

В Пярнуском уезде и в Ляэнемаа, а также на юго-востоке Эстонии местами туман, что создает благоприятные условия для образования инея и наледи, а также ограничивает видимость.