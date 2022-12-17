Эксперт: кто покупает эстонские мызы?

К третьей категории относятся местные жители или люди, корни которых напрямую связаны с конкретной усадьбой или ее окрестностями. При этом вовсе не важно, был ли твой прадед бароном или работником винодельни, если еще с детства ты знал, что та или иная мыза играла важную роль в истории семьи, а с ростом финансового состояния повышается также и готовность приобрести ее, при возможности. Правда, такое редко случается, чтобы покупателю, проявляющему особый интерес к той или иной мызе, представилась возможность приобрести именно этот желаемый объект, но нельзя сказать, и что это абсолютно невозможно.

О проблемах, связанных с приобретением усадьбы, я уже писал в самом начале. Но зато возможностей, если они, конечно, по карману, значительно больше. Дубовые аллеи, затейливые схемы озеленения, системы прудов, не говоря уже о величественной застройке – все это необычайно увлекает, и если все же удается успешно привести в порядок тот или иной объект, то он будет многие десятилетия радовать глаз как самого владельца, так и тысяч людей, интересующихся старинными усадьбами и историей!

В определенный период времени на продажу выставляется несколько десятков мыз, иногда немногим больше, иногда меньше. К сожалению, в Эстонии нет достаточно полной базы данных, в которой были бы представлены все выставленные на продажу усадьбы, поэтому приходится пользоваться различными порталами по продаже недвижимости и следить за их предложениями.