В эпоху расцвета в Эстонии было более 2 000 мыз, многие из которых на сегодняшний день безнадежно разрушены. Однако у нас все же еще сохранились несколько сотен бывших поместий с приусадебной территорией, некоторые из которых время от времени выставляются на продажу. Часть из них быстро раскупают, а продажа иных затягивается на более длительный период, но, в конце концов, и они находят своего покупателя. Кто же покупает эстонские мызы?
Эксперт: кто покупает эстонские мызы?
Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман пишет, что круг заинтересованных в приобретении усадьбы лиц достаточно разнообразен, и предположение о том, что все они имеют мешок денег, не всегда непременно соответствует действительности.
Усадебные комплексы – это действительно крупные сооружения, и по сравнению с обычным частным домом их обслуживание в значительной степени более затратное. Во-вторых, они требуют совершенно иных коммунальных расходов. В-третьих, при приведении мызы в порядок необходимо следовать также правилам охраны памятников старины, что еще больше повышает стоимость реновации. При этом, однако, не соответствует истине мнение о том, что мызы покупают только очень состоятельные люди.
Покупателей усадеб можно в целом разделить на три категории
Любители истории. Истории мыз весьма увлекательны, и для многих фанатов истории восстановление центра усадьбы может стать делом всей жизни. При этом упор делается не на непременно быстрое выполнение строительных работ, а на внимании именно к истории и постепенном восстановлении. К сожалению, обычный учитель истории действительно не может позволить себе содержать мызу, однако благодаря наличию значительного капитала и существенно более глубокого интереса к истории возросло количество новых собственников эстонских усадеб, которые восстанавливают исторические комплексы в соответствии со своими возможностями.
Вторую категорию образуют представители гостиничного бизнеса. Мыза, приведенная в порядок, становится мощным объектом притяжения для туристов. В некоторых поместьях – Пядасте, Вихула, Сака – даже устроены спа, однако в целом их владельцы все же ограничиваются услугами размещения и/или организации мероприятий. Есть некоторые события, которые не всегда удобно проводить в банкетном зале отеля, например, – свадьбу. Поэтому именно мыза – это великолепное место, где можно устроить пышное свадебное торжество.
К третьей категории относятся местные жители или люди, корни которых напрямую связаны с конкретной усадьбой или ее окрестностями. При этом вовсе не важно, был ли твой прадед бароном или работником винодельни, если еще с детства ты знал, что та или иная мыза играла важную роль в истории семьи, а с ростом финансового состояния повышается также и готовность приобрести ее, при возможности. Правда, такое редко случается, чтобы покупателю, проявляющему особый интерес к той или иной мызе, представилась возможность приобрести именно этот желаемый объект, но нельзя сказать, и что это абсолютно невозможно.
О проблемах, связанных с приобретением усадьбы, я уже писал в самом начале. Но зато возможностей, если они, конечно, по карману, значительно больше. Дубовые аллеи, затейливые схемы озеленения, системы прудов, не говоря уже о величественной застройке – все это необычайно увлекает, и если все же удается успешно привести в порядок тот или иной объект, то он будет многие десятилетия радовать глаз как самого владельца, так и тысяч людей, интересующихся старинными усадьбами и историей!
В определенный период времени на продажу выставляется несколько десятков мыз, иногда немногим больше, иногда меньше. К сожалению, в Эстонии нет достаточно полной базы данных, в которой были бы представлены все выставленные на продажу усадьбы, поэтому приходится пользоваться различными порталами по продаже недвижимости и следить за их предложениями.
Продаются обычно как стоящие пару сотен евро и требующие реновации здания, так и прекрасно отремонтированные комплексы, которые стоят уже миллионы. Поскольку до сих пор крупнейшим собственником усадеб является эстонское государство, то стоит также обращать внимание и на государственные предложения. Например, в нынешнем году акционерное общество по управлению государственной недвижимостью – Riigi Kinnisvara AS выставило на продажу усадьбу Паливере, мызу Ваэкюла, усадьбу Каагвере (уже продана) и здание Александровской эстонской школы (мыза Каарлимыйза).