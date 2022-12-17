НКО Slava Ukraini, Тоомпеаская дружина Кайтселийта и фирма OÜ Huum инициировали совместный проект «Эстонская сауна в Украину», чтобы предложить украинской армии комплекс тылового обслуживания, который позволит каждому бойцу одного батальона раз в неделю сходить в теплую сауну и постирать свою форму.
Эстония отправит в Украину полевую сауну
Об этом BNS сообщил руководитель фирмы OÜ Huum Сийм Неллис, по словам которого в эту субботу, 17 декабря, начиная с 12 часов, на территории OÜ Huum будет на практике проведена проверка технического состояния всего комплекса. «Это значит, что мужчины могут сходить попариться в сауну, а потом и постирать белье в полевых условиях», - пояснил он.
Первым банный комплекс из Эстонии получит добровольческий батальон «Карпатская Сечь», который уже с марта находится на фронте.
Банно-прачечный комплекс способен обслуживать не менее 400 бойцов в неделю. Он состоит из трех морских контейнеров, перевозимых военными грузовиками. В одном контейнере оборудована сауна, в другом - прачечная с пятью стиральными и сушильными машинами, а третий контейнер имеет вспомогательную функцию, в нем находятся баки для воды и электрогенераторы.