Эстония отправит в Украину полевую сауну

Об этом BNS сообщил руководитель фирмы OÜ Huum Сийм Неллис, по словам которого в эту субботу, 17 декабря, начиная с 12 часов, на территории OÜ Huum будет на практике проведена проверка технического состояния всего комплекса. «Это значит, что мужчины могут сходить попариться в сауну, а потом и постирать белье в полевых условиях», - пояснил он.