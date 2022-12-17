В Ласнамяэ автомобиль сбил женщину

Вчера в 12.50 в столичном районе Ласнамяэ у дома на Палласти, 31 произошло ДТП: автомобиль BMW X6 M50D, за рулем которого был 33-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил переходившую дорогу 87-летнюю женщину.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло два серьезных ДТП. Во второй аварии погиб один человек и пострадали четверо. Подробнее читайте здесь.