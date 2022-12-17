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В Ласнамяэ автомобиль сбил женщину

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В Ласнамяэ автомобиль сбил женщину
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Скорая помощь. Фото иллюстративное.
Скорая помощь. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

В пятницу днем, 16 декабря, в Таллинне в результате ДТП пострадала пожилая женщина. 

Вчера в 12.50 в столичном районе Ласнамяэ у дома на Палласти, 31 произошло ДТП: автомобиль BMW X6 M50D, за рулем которого был 33-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил переходившую дорогу 87-летнюю женщину.

Пострадавшая была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло два серьезных ДТП. Во второй аварии погиб один человек и пострадали четверо. Подробнее читайте здесь

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