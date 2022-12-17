Хотите купить новую квартиру? Сходите на стройплощадку!

«Причина проста – если еще даже не был заключен договор на строительство, строительные работы еще не начинались, и приблизительный срок готовности дома – 2024 год, следовательно, сам застройщик также еще не испытывает уверенности и поэтому на основании предварительных продаж пытается оценить, окупится ли в результате планируемое строительство или нет. Советую людям все же не становиться подопытными кроликами, и на это имеются две причины. Во-первых, если планы застройщика провалятся, то рухнут также и мечты человека, желающего купить жилье. Второй и более прагматической причиной является риск того, что уплаченные деньги, будь то суммы, внесенные за договор бронирования или обязательственно-правовой договор, попросту будут заблокированы в связи с задержкой реализации проекта застройки», – объяснил Сооман.