Фото и видео ⟩ Из репортера в продавцы: журналист испытала все прелести работы в продуктовом магазине

Почему я обращаю внимание именно на эту работу? Согласно последней переписи, продавец - самая распространенная профессия в моем родном уезде. Когда мир был на изоляции, сотрудники магазинов также оказались на передовой вместе с врачами и спасателями. Даже если бы было страшно, нельзя было остаться работать в безопасности дома.