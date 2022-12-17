Цены на жилье снизятся в среднем на 4-6% в следующем году, сообщает финский финансовый концерн OP. Наиболее резкое падение цен прогнозируется в столичном регионе, передает YLE.
В Финляндии ожидается резкое падение цен на жилье
В Финляндии ожидается резкое падение цен на жилье
В столичном регионе снижение цен может составить до 7%. Падение цен связано с повышением процентных ставок по ипотеке и общим экономическим спадом.
Согласно расчетам экономистов, в среднем жители Хельсинки тратят на ипотеку около 46% от дохода семьи, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет около 25%.
Согласно прогнозу OP, наиболее резкое падение цен на жилье ожидается в конце этого – в начале следующего года.