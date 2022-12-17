В Финляндии ожидается резкое падение цен на жилье

В столичном регионе снижение цен может составить до 7%. Падение цен связано с повышением процентных ставок по ипотеке и общим экономическим спадом.

Согласно расчетам экономистов, в среднем жители Хельсинки тратят на ипотеку около 46% от дохода семьи, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет около 25%.