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В Финляндии ожидается резкое падение цен на жилье

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В Финляндии ожидается резкое падение цен на жилье
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Хельсинки. Снимок иллюстративный.
Хельсинки. Снимок иллюстративный. Фото: Вера Копти.

Цены на жилье снизятся в среднем на 4-6% в следующем году, сообщает финский финансовый концерн OP. Наиболее резкое падение цен прогнозируется в столичном регионе, передает YLE.

В столичном регионе снижение цен может составить до 7%. Падение цен связано с повышением процентных ставок по ипотеке и общим экономическим спадом. 

Согласно расчетам экономистов, в среднем жители Хельсинки тратят на ипотеку около 46% от дохода семьи, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет около 25%.

Согласно прогнозу OP, наиболее резкое падение цен на жилье ожидается в конце этого – в начале следующего года. 

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