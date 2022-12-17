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Почему желтеют листья рождественской звезды?

Рийна Мартинсон
Почему желтеют листья рождественской звезды?
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Пуансеттия - рождественская звезда.
Пуансеттия - рождественская звезда. Фото: Madis Sinivee

В эти праздничные дни многие дома украшает любимая рождественская звезда - пуансеттия. Но почему у некоторых растений листья быстро желтеют и опадают?

На этот вопрос ответили специалисты из Nurmiko, крупнейшей в Эстонии фирмы, выращивающей пуансеттию. Нужно очень внимательно следить за тем, чтобы растение не стояло на сквозняке и не подвергалось чрезмерному поливу. Именно сквозняки и избыточная влажность - главные враги рождественской звезды.

Купивший комнатное растение часто думает: «Пока я донесу его до машины, с ним ничего не случится». Возможно, какое-то другое растение это и переживет, но пуансеттию несколько минут на ветру и морозе могут погубить.

В принципе, ухаживать за рождественской звездой очень легко. «Растение не должно стоять на сквозняке и находиться рядом с открытым окном, и его нужно поливать не каждый день, а когда горшок становится слишком легким. Это означает, что земля высохла», — советуют специалисты.

После полива слейте воду из поддона. Пуансеттия не переносит застоя воды. В следующий раз поливайте, когда почва будет совершенно сухой. 

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