Таллиннский университет просит приходить на экзамены в теплых носках и с термосом

tallinna ülikool on aru kaotanud. niimoodi algab info eksami kohta🙂. odavam oleks distantsi kõik viia, aga milleks 🙃 pic.twitter.com/rJ09oaJrv7 — CEO of heaolu 💙💛 (@gretemarian) December 14, 2022

В сообщении, которое разослали некоторым студентам до экзамена, содержится просьба: «Возьмите с собой теплую одежду, носки и, по возможности, термос с чаем, чтобы прохладное помещение не мешало думать».

«Очень вероятно, что наши преподаватели посоветовали студентам одеться потеплее, приходя на экзамен, это также общая рекомендация университета, - сказала Rus.Postimees проректор Таллиннского университета Катрин Сакс. - В частности, университет рекомендует, например, носить многослойную одежду, которая помогает сохранять тепло».

В октябре этого года сенат Таллиннского университета решил, что из-за высоких цен на энергоносители с ноября температура в учебных помещениях будет понижена. Если раньше средняя температура составляла 21-22 градуса, то теперь в корпусах стало прохладнее на пару градусов.