Фото ⟩ В гостях на шведской ферме: новогодний уют в доме XIX века

Проведя почти 20 лет в Стокгольме, Сюзанна и Свен-Уве переехали на старую ферму, чтобы стать фермерами и разводить ягнят: «В Стокгольме мы были заняты работой, много общались с друзьями. Смена городской жизни на сельскую стала для нас настоящим вызовом».

О проекте

Кто здесь живет: Сюзанна и ее муж Свен-Уве. Дочери Ида, Майя и Эбба живут отдельно. Сюзанна - медсестра и оптовый торговец овчиной, а Свен-Уве - инженер-строитель. Вместе они управляют семейной фермой Karlsbergs Gård

Где: рядом с озером Веттерн, в 20 км к югу от Хьо, Швеция

Размер: около 400 м2

Год постройки дома: около 1840

Дизайн: adddesign.se