Борьба с неравенством: новый закон требует от компаний раскрыть данные по зарплате мужчин и женщин

В Европейском союзе разрыв в оплате труда мужчин и женщин составляет 13%, в Эстонии Департамент статистики оценил разрыв в 14,9% в прошлом году. Чтобы бороться с этим неравенством, в четверг была принята новая директива, которая требует, чтобы работодатели начали раскрывать информацию о заработной плате.

Европейский комиссар по вопросам прозрачности Вера Юрова выразила удовлетворенность в связи с достижением соглашения, заявив, что оно позволяет сделать еще один шаг к равенству, пишет Euractiv. При этом издание приводит в пример отчет ОЭСР, в котором говорится, что разрыв в оплате труда мужчин и женщин уже сокращается. Но проблема заключается в том, что он уменьшается не потому, что женщинам стали платить больше, а потому, что мужчины также стали получать меньше денег.

Новую директиву уже подвергли резкой критике европейские работодатели, указав, что она приведет к увеличению административной нагрузки и затрат.