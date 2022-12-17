Ушел из жизни композитор Урмас Сисаск

Сисаск родился в 1960 году в Рапла, закончил Таллиннскую консерваторию по классу композиции Рене Ээспере. Как в свое время писала культурный обозреватель rus.err.ee Анастасия Ищанова, основной источник уникальной концепции музыки Сисаска - астрономия. Многие его произведения были основаны на математическом описании движения планет.