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Ушел из жизни композитор Урмас Сисаск

BNS
Ушел из жизни композитор Урмас Сисаск
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Урмас Сисаск.
Урмас Сисаск. Фото: Urmas Luik

В субботу в возрасте 62-х лет ушел из жизни эстонский композитор Урмас Сисаск.

Сисаск родился в 1960 году в Рапла, закончил Таллиннскую консерваторию по классу композиции Рене Ээспере. Как в свое время писала культурный обозреватель rus.err.ee Анастасия Ищанова, основной источник уникальной концепции музыки Сисаска - астрономия. Многие его произведения были основаны на математическом описании движения планет.

Сисаск писал музыку в разных жанрах. Помимо популярных произведений для хора, он писал камерную музыку, оркестровую, музыку для детей, кино и театральных постановок.

Музыка Сисаска звучала в Японии, Швеции, Финляндии, Дании, США, Франции, Германии, Австралии и других странах. За пределами Эстонии большей популярностью пользуется его хоровая музыка.

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