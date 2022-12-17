Раскрыт тайный смысл объявлений о продаже недвижимости

В объявлении о продаже недвижимости объект должен быть описан предельно точно - начиная от юридических тонкостей, заканчивая техническим состоянием. Но бывает и так, что описание жилища намного отличается от того, что видят потенциальные покупатели, придя на просмотр.

В общем-то все эти хитрости шиты белыми нитками, но предупрежден - значит вооружен! Портал об интерьере Apartmenttherapy составил целый словарь, воспользовавшись которым, можно обойти подводные камни, рассыпанные в текстах объявлений о продаже недвижимости.

Уютная

Это слово часто употребляется при описании жилья очень маленькой площади.

Нулевой этаж

На самом деле это помещение находится на цокольном этаже, а если быть совершенно честным, то - в подвале.

Очаровательная

Это слово обычно используется для описания какого-то странного и необычного жилья.

Открытая планировка

Квартирой с открытой планировкой все чаще именуют очень маленькую по площади студию, где человек ест, спит и отправляет естественные потребности в одном и том же помещении.

Светлая

Любая квартира покажется светлой, когда поднимаешься в нее по темной лестнице.

Уникальная

Неужели речь идет не о квартире в типовой застройке, а о венецианском палаццо?

Близость к природе

Прежде чем верить, посмотрите карты Google.

Аутентичная

В этом жилище никогда не делали ремонт!

Хорошее место, рядом все необходимое для жизни

Хотите жить рядом с баром?

На расстоянии пешей прогулки

Вполне может оказаться, что на машине туда просто не проехать.