За слишком красивыми до приторности текстами объявлений о продаже недвижимости может скрываться противоположное. Давайте вместе научимся читать между строк.
Раскрыт тайный смысл объявлений о продаже недвижимости
В объявлении о продаже недвижимости объект должен быть описан предельно точно - начиная от юридических тонкостей, заканчивая техническим состоянием. Но бывает и так, что описание жилища намного отличается от того, что видят потенциальные покупатели, придя на просмотр.
В общем-то все эти хитрости шиты белыми нитками, но предупрежден - значит вооружен! Портал об интерьере Apartmenttherapy составил целый словарь, воспользовавшись которым, можно обойти подводные камни, рассыпанные в текстах объявлений о продаже недвижимости.
Уютная
Это слово часто употребляется при описании жилья очень маленькой площади.
Нулевой этаж
На самом деле это помещение находится на цокольном этаже, а если быть совершенно честным, то - в подвале.
Очаровательная
Это слово обычно используется для описания какого-то странного и необычного жилья.
Открытая планировка
Квартирой с открытой планировкой все чаще именуют очень маленькую по площади студию, где человек ест, спит и отправляет естественные потребности в одном и том же помещении.
Светлая
Любая квартира покажется светлой, когда поднимаешься в нее по темной лестнице.
Уникальная
Неужели речь идет не о квартире в типовой застройке, а о венецианском палаццо?
Близость к природе
Прежде чем верить, посмотрите карты Google.
Аутентичная
В этом жилище никогда не делали ремонт!
Хорошее место, рядом все необходимое для жизни
Хотите жить рядом с баром?
На расстоянии пешей прогулки
Вполне может оказаться, что на машине туда просто не проехать.