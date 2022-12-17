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На шоссе Таллинн-Пярну произошло ДТП, водители доставлены в больницу

Лоора-Элизабет Ломп
На шоссе Таллинн-Пярну произошло ДТП, водители доставлены в больницу
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Dmitri Kotjuh

Сегодня в 10:46 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в волости Сауэ на 36-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где столкнулись Kia Ceed и Honda CR-V. Водители были доставлены в больницу для медицинского освидетельствования.

По предварительным данным, автомобиль Kia, ехавший со второстепенной дороги, столкнулся с автомобилем Honda, следовавшим из Пярну в сторону Таллинна. Скорая помощь увезла в больницу 60-летнего водителя Honda, 81-летнего водителя Kia.

На месте происшествия правоохранители установили, что водители обоих транспортных средств были трезвыми и имели право управления транспортным средством. Шины автомобилей соответствовали требованиям.

Все точные обстоятельства ДТП выясняются.

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