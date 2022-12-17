Сегодня в 10:46 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в волости Сауэ на 36-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где столкнулись Kia Ceed и Honda CR-V. Водители были доставлены в больницу для медицинского освидетельствования.
На шоссе Таллинн-Пярну произошло ДТП, водители доставлены в больницу
На шоссе Таллинн-Пярну произошло ДТП, водители доставлены в больницу
По предварительным данным, автомобиль Kia, ехавший со второстепенной дороги, столкнулся с автомобилем Honda, следовавшим из Пярну в сторону Таллинна. Скорая помощь увезла в больницу 60-летнего водителя Honda, 81-летнего водителя Kia.
На месте происшествия правоохранители установили, что водители обоих транспортных средств были трезвыми и имели право управления транспортным средством. Шины автомобилей соответствовали требованиям.
Все точные обстоятельства ДТП выясняются.
Ключевые слова