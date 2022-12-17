На шоссе Таллинн-Пярну произошло ДТП, водители доставлены в больницу

Сегодня в 10:46 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в волости Сауэ на 36-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где столкнулись Kia Ceed и Honda CR-V. Водители были доставлены в больницу для медицинского освидетельствования.