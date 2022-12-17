Около 300 туристов со всего мира оказались в ловушке в Мачу-Пикчу после того, как Перу объявило чрезвычайное положение после свержения президента страны, передает Rus.TVNET.
Фото ⟩ Сотни туристов застряли в Мачу-Пикчу
Несколько аэропортов в стране закрыты. Среди них международный аэропорт Куско, который используют туристы, направляющиеся в Мачу-Пикчу.
Аэропорт Куско, третий по величине в стране, был закрыт с понедельника после того, как протестующие попытались штурмовать терминал.
Мэр Мачу-Пикчу сообщил, что в Куско 5000 туристов живут в гостиницах, и ждут возможности покинуть Перу.
Железнодорожное сообщение с Мачу-Пикчу было приостановлено со вторника, 13 декабря, в результате чего 800 туристов застряли в маленьком городке у подножия горы, где расположена цитадель инков.
Ожидается, что армейский вертолет начнет эвакуацию туристов из Мачу-Пикчу в Куско в субботу, 17 декабря.
Около 200 туристов, в основном из США и Европы, прошли пешком от Мачу-Пикчу до Оллантайтамбо, что в 30 километрах, где они могли сесть на поезд до Куско.
Протестующие перекрыли более сотни дорог по всей стране.
Галерея: Сотни туристов застряли в Мачу-Пикчу
Поскольку протесты продолжаются, Перу объявило чрезвычайное положение
Министр обороны Альберто Отарола заявил, что со вторника, 13 декабря, в Перу вводится чрезвычайное положение, поскольку в стране продолжаются ожесточенные протесты против отставки бывшего президента Педро Кастильо.
В ходе протестов погибли семь человек.
По словам министра, новое чрезвычайное положение объявляется на 30 дней из-за «вандализма и насилия, а также блокпостов».
Кастильо был отстранен от должности и задержан после попытки распустить парламент на прошлой неделе.
Сторонники свергнутого президента требуют его освобождения и проведения новых выборов.
Вооруженные силы Перу во вторник взяли под контроль охрану важных объектов инфраструктуры. Новый президент страны Дина Болуарте призвала к миру.