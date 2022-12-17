Спасатели предупреждают: выходить на лед в Северной Эстонии – запрещено

Об этом BNS сообщила пресс-служба Спасательного департамента, отметив, что на большей части Эстонии под воздействием минусовых температур поверхность внутренних водоемов промерзла до толщины более десяти сантиметров, а это значит, что лед уже может выдержать человека.

Спасатели регулярно измеряют толщину льда на внутренних водных путях и исходя из результатов решают, можно ли выпускать людей на лед. На внутренних водоемах в Северной Эстонии толщина льда по-прежнему неравномерная, и выходить на лед там пока не разрешается. Если холода продолжатся, есть надежда, что лед станет достаточно прочным и в Северной Эстонии.

Даже в разрешенных зонах необходимо помнить о безопасности при выходе на лед и при этом соблюдать осторожность. О выходе на лед стоит предупредить своих близких и, по возможности, также стоит взять с собой друга, ведь так помощь будет доступна, даже если по какой-то причине произойдет несчастный случай. Не стоит приближаться к устьям рек и ручьев, впадающих в водоемы, там лед обычно тоньше.

Необходимо взять с собой страховочное снаряжение, поскольку ледовая обстановка в пределах одного водоема может быть разной. Оборудование для оказания первой помощи включает в себя спасательный жилет и шипы - «самоспасатели». Также рекомендуется взять с собой свисток, который можно использовать для подачи сигнала, если вы попадете в беду. Прочность льда можно измерить, постукивая по льду. Для этого подойдет длинный и прочный деревянный шест. Шест также можно использовать как вспомогательное средство, если при движении по льду произойдет несчастный случай и лед проломится – с его помощью можно выбраться из пролома во льду.

О безопасности на льду обязательно стоит поговорить и с детьми. Взрослые должны помнить, что из соображений безопасности нельзя допускать детей на лед одних, даже при хорошей ледовой обстановке.