EKRE хочет запретить таллинцам использовать арендные электросамокаты зимой

«Из Министерства экономики и инфраструктуры недавно поступила информация о том, что местные самоуправления смогут регулировать вопросы, связанные с передвижением электрических самокатов. Например, ограничивать их скорость движения, а также устанавливать правила по их использованию и аренде. Наш законопроект предлагает полный запрет на аренду электросамокатов в зимний период», - сказал председатель фракции EKRE Март Каллас в беседе с корреспондентом Rus.ERR.

Он сказал, что, несмотря вызываемое снегом и холодной погодой снижение попульярности этого вида транспорта, все равно остается большое колличество людей, отдающих предпочтение поездкам на арендных электросамокатах. Он считает, что брошеные самокаты являются большой проблемой, так как препятствуют уборке снега и движению пешеходов по узким улицам. Однако он также подчеркнул, что хаотичная парковка электросамокатов является актуальной проблемлой в любое время года.

«Мы хотим, чтобы город создал во всех районах парковки, на которых любители езды на арендных самокатах могли бы начинать и заканчивать поездки. Город мог бы сдавать в аренду эти парковки фирмам, специализирующимся на прокате электрических самокатов», - сказал Каллас.