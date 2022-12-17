С легким паром ⟩ Почему ВСУ прячут от россиян мобильные сауны и при чем тут Эстония?

Банно-прачечный комплекс уже на пути в Украину. Он должен обслуживать не менее 400 бойцов в неделю, или 600 человек примерно, при экономном управлении. Комплекс состоит из трех морских контейнеров, которые перевозятся военными грузовиками. В одном контейнере находится сауна, в другом - прачечная с пятью стиральными и сушильными машинами, а третий контейнер выполняет вспомогательную функцию, перевозя баки для воды и электрогенераторы.

«Мы основывались на решениях, которые Силы обороны Эстонии использовали в своих задачах и учениях», - сказал руководитель проекта, капитан запаса Ильмар Рааг, который также является членом совета общественной организации «Слава Украина». Он добавил, что если с логистикой все пойдет гладко, украинские солдаты получат сауну всего через четыре дня. По словам Раага, эта идея возникла, когда общественная организация «Слава Украине» оказывала там военную помощь, и командир батальона ВСУ сказал, что у них есть почти все, что можно перевезти на поле боя, но не хватает только сауны.