Общественная организация «Слава Украине», Toompea Malevkond Кайтселийта и OÜ Huum инициировали совместный проект «Эстонская баня в Украину», целью которого является обеспечение украинской армии комплексом тылового обслуживания, позволяющий каждому бойцу одного из батальонов сходить в теплую сауну раз в неделю и постирать форму. В субботу сауна была разогрета, и журналист Tartu Postimees смог протестировать ее вместе с заинтересованными сторонами.
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С легким паром ⟩ Почему ВСУ прячут от россиян мобильные сауны и при чем тут Эстония?
Почему ВСУ прячут от россиян мобильные сауны и при чем тут Эстония?
Банно-прачечный комплекс уже на пути в Украину. Он должен обслуживать не менее 400 бойцов в неделю, или 600 человек примерно, при экономном управлении. Комплекс состоит из трех морских контейнеров, которые перевозятся военными грузовиками. В одном контейнере находится сауна, в другом - прачечная с пятью стиральными и сушильными машинами, а третий контейнер выполняет вспомогательную функцию, перевозя баки для воды и электрогенераторы.