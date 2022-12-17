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ФИФА отклонила просьбу Зеленского выступить с посланием перед финалом ЧМ по футболу

rus.postimees.ee
ФИФА отклонила просьбу Зеленского выступить с посланием перед финалом ЧМ по футболу
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Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: IMAGO/Ukrainian President s Office \ apaimages

По словам источника CNN, ФИФА отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с посланием о мире во всем мире перед стартом финала чемпионата мира по футболу.

По словам источника, в офисе президента Украины предложили, чтобы Зеленский выступил с короткой речью по видеосвязи на стадионе в Катаре перед игрой, и были удивлены негативным ответом.

«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу во благо», - сказал источник CNN.

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