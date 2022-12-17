Посольство России в Латвии теперь официально находится на улице Независимости Украины

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Он также подчеркнул, что «посольство России игнорировало требование о замене таблички, которая сообщает о новом названии улицы, прячась за конвенцией».

«Посольство России находится на улице Независимости Украины!» - указал Стакис.

Ранее TVNET уже сообщал, что Рижскому самоуправлению не удалось заставить посольство России сменить название улицы на здании посольства.

Самоуправление пояснило, что оно изготовило таблички с соответствующим названием улицы и передало их консульскому департаменту Министерства иностранных дел, который может попросить посольство России их разместить.

Самоуправление не может наказать посольство за неразмещение названия улицы возле здания посольства - это не позволяет Венская конвенция о дипломатических связях.

Рижская дума проинформировала Министерство иностранных дел о том, что таблички с названием улицы у посольства России не изменились в установленный трехмесячный срок после принятия решения.

Рижская дума решила изменить название этой улицы, предусматривая, что оно должно быть заменено на здании в течение трех месяцев.

Решение об изменении наименования по трем адресам, для которых оно изменилось, в том числе и посольству России, было отправлено по почте.