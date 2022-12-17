Департамент транспорта предупреждает о возрастающей опасности гололеда на дорогах.
Осторожно ⟩ Риск гололедицы на дорогах растет
В воскресенье днем основные и второстепенные дороги будут в основном мокрые от соли или с примесью соленого снега между полосами. Небольшие дороги с более низкой интенсивностью движения полностью заснежены или только колеи очищены от снега.
В Пярнумаа и Юго-Восточной Эстонии местами ожидается туман, что поспособствует образованию наледи на дорогах. В начале ночи более теплая воздушная масса достигает островов Западной Эстонии и побережья материка из Рижского залива, и температура там повысится от 0 до +2 градусов. Риск гололеда возрастет. В глубине континента температура воздуха удержится на минусовой отметке.
Департамент шоссейных дорог напоминает водителям, что риск скольжения наиболее высок на мостах, виадуках, участках дорог между лесами, полосах разгона и торможения на перекрестках, возле автобусных остановок и железнодорожных переездов.