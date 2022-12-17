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Осторожно ⟩ Риск гололедицы на дорогах растет

rus.postimees.ee
Риск гололедицы на дорогах растет
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Гололедица.
Гололедица. Фото: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Департамент транспорта предупреждает о возрастающей опасности гололеда на дорогах.

В воскресенье днем ​​основные и второстепенные дороги будут в основном мокрые от соли или с примесью соленого снега между полосами. Небольшие дороги с более низкой интенсивностью движения полностью заснежены или только колеи очищены от снега.

В Пярнумаа и Юго-Восточной Эстонии местами ожидается туман, что поспособствует образованию наледи на дорогах. В начале ночи более теплая воздушная масса достигает островов Западной Эстонии и побережья материка из Рижского залива, и температура там повысится от 0 до +2 градусов. Риск гололеда возрастет. В глубине континента температура воздуха удержится на минусовой отметке.

Департамент шоссейных дорог напоминает водителям, что риск скольжения наиболее высок на мостах, виадуках, участках дорог между лесами, полосах разгона и торможения на перекрестках, возле автобусных остановок и железнодорожных переездов.

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