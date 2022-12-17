Читатель Pärnu Postimees Герт Юриссоо прислал в редакцию милое фото, на котором работники скорой помощи помогают пожилой женщине перейти дорогу.
Человеческая доброта никуда не пропала: работники скорой помощи помогли пожилой женщине перейти улицу
Человеческая доброта никуда не пропала: работники скорой помощи помогли пожилой женщине перейти улицу
Автор фото рассказал, как сегодня утром скорая помощь остановилась перед пешеходным переходом возле магазина Eluvee на улице Май в Пярну, чтобы пропустить женщину, которая ждала перехода через улицу. Пожилая женщина сначала не хотела идти и показала руками, чтобы скорая помощь ехала. Но неравнодушные медики включили аварийку и вышли из машины, чтобы помочь женщине перейти улицу.
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