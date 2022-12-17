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Человеческая доброта никуда не пропала: работники скорой помощи помогли пожилой женщине перейти улицу

Райдо Кесккюла
Человеческая доброта никуда не пропала: работники скорой помощи помогли пожилой женщине перейти улицу
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Работники скорой помощи помогли пожилой женщине перейти улицу.
Работники скорой помощи помогли пожилой женщине перейти улицу. Фото: Gert Jürissoo

Читатель Pärnu Postimees Герт Юриссоо прислал в редакцию милое фото, на котором работники скорой помощи помогают пожилой женщине перейти дорогу.

Автор фото рассказал, как сегодня утром скорая помощь остановилась перед пешеходным переходом возле магазина Eluvee на улице Май в Пярну, чтобы пропустить женщину, которая ждала перехода через улицу. Пожилая женщина сначала не хотела идти и показала руками, чтобы скорая помощь ехала. Но неравнодушные медики включили аварийку и вышли из машины, чтобы помочь женщине перейти улицу.

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