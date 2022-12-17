Завтра в Эстонию прибудет оттепель

По данным Агентства по охране окружающей среды, в ночь на воскресенье ожидается переменная облачность без осадков. Во многих местах туман. Ветер южный - юго-западный 3-8, на островах и побережье порывы до 15 м/сек. В южной Эстонии ветер слабый и переменный по направлению. Температура воздуха в ночь на воскресенье 10-16, в Западной Эстонии 4-9 градусов мороза. На островах и западном побережье - от -3 до +2 градусов.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер переменных направлений, 1-5 м/сек, утром южный - юго-западный ветер, 3-7 м/сек. Без осадков, местами туман. В остальном видимость хорошая. Температура воздуха 10-13 градусов мороза.

Утром в воскресенье в Эстонии будет облачно с прояснениями, без осадков, местами туман. Во второй половине дня, начиная с островов, облачность уплотнится. Пройдет мокрый снег и дождь, начнется гололед. В Центральной и Восточной Эстонии ожидается снег и мокрый снег, возможна метель. Ветер юго-западный - южный усилится до 5-10, порывами до 15 м/сек, на островах и побережье 10-16, порывы до 23 м/сек. Температура воздуха от 0 до +4 градусов в Западной Эстонии, от -2 до -7 градусов в Восточной Эстонии. Вечером температура воздуха поднимется до нуля градусов.