Зеленая энергия в Европу: подписано соглашение об энергокабеле из Азербайджана в ЕС

Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии было подписано в Бухаресте. Подписи под документом поставили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Румынии Николае Чукэ. В церемонии также участвовали президент Румынии Клаус Йоханнис и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кабель длиной 1100 км и мощностью 1000 МВт пройдет из Азербайджана в Румынию. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейская комиссия выделила 2,3 миллиарда евро на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.

Реализация проекта займет несколько лет

По словам фон дер Ляйен, новый кабель сможет интегрировать Грузию в европейский рынок электроэнергии, и обеспечить поставки энергии балканским странам, Молдове и Украине. Планируется, что технико-экономическое обоснование проекта кабеля будет готово в 2023 году, а на строительство уйдет от трех до четырех лет.