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Начальник Нарвского кордона: незаконное пересечение границы обычно совершается вплавь

Маргус Мартин
, журналист
Начальник Нарвского кордона: незаконное пересечение границы обычно совершается вплавь
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Разговоры с местными жителями, которые любят порыбачить на реке Нарве, – регулярная часть рутинной работы пограничников на восточной границе.
Разговоры с местными жителями, которые любят порыбачить на реке Нарве, – регулярная часть рутинной работы пограничников на восточной границе. Фото: Margus Martin

Помимо профессиональных пограничников и их четвероногих помощников, осуществляющих ежедневное патрулирование, восточную границу Эстонии охраняют различные технологические средства, такие как камеры и дроны. 

Человеческий фактор важен, но без технологий пограничники не могли бы охватывать границу в полном размере. «Мы должны вовремя заметить нарушение. Реакция имеет первостепенное значение, но если мы не видим проблемы, то и реагировать не на что», – сказал начальник Нарвского кордона Дмитрий Горелов, ознакомивший журналиста Postimees с работой на одном из важнейших участков границы.

Направление Ида-Вирумаа было выбрано для того, чтобы, вместе с пограничниками из Нарвы и Нарва-Йыесу, получить подробное представление о том, как работает охрана границы между Эстонией и Россией и в чем ее особенности.

Прежде чем сесть в патрульную машину, Горелов подробно описал работу на охраняемом ими участке границы, протяженность которого почти 77 километров. Поскольку накануне зимы в приграничных водах были собраны легкие буи, облегчающие плавание, разговор сначала затронул обычное для этих мест «явление» – рыбаков.

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