Начальник Нарвского кордона: незаконное пересечение границы обычно совершается вплавь

Человеческий фактор важен, но без технологий пограничники не могли бы охватывать границу в полном размере. «Мы должны вовремя заметить нарушение. Реакция имеет первостепенное значение, но если мы не видим проблемы, то и реагировать не на что», – сказал начальник Нарвского кордона Дмитрий Горелов, ознакомивший журналиста Postimees с работой на одном из важнейших участков границы.