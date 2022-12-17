Бронзовый матч Хорватии - марокканцы не справились с соперниками

Но матч за бронзу оказался иным. Уже на седьмой минуте первого тайма счет открыл Йошко Гвардиола (Майер исполнил мягкий заброс в штрафную, Перишич сделал аккуратную скидку к 11-метровой отметке, откуда Гвардиол в падении головой отправил мяч в угол ворот). Марокканцы ответили спустя две минуты - на девятой минуте в ворота хорватов прилетел гол – Ашраф Дари отправил мяч в сетку со стандарта и счет стал 1:1.

Второй гол Хорватия закатила в ворота Марокко в самом конце первого тайма, отличился Мислав Оршич.

Во втором тайме множество замен, в основном в сборной Марокко. У Хорватии первая замена вынужденная - Андрей Крамарич получил травму и не смог продолжать матч. Вместо него на поле вышел Никола Влашич, Крамарич покидал поле со слезами.

Темп игры резко изменился - марокканцы пытаются атаковать, устраивают несколько опасных моментов возле ворот хорватов.

На 85-й минуте Селим амалла начал фолить - завалил хорватского футболиста и получил желтую карточку. Эти пререкания обошлись в дополнительное время.

Шесть минут добавил арбитр, марокканцы тянули время, пререкаясь и пытаясь отыграться.

93-я минута - опаснейший голевой момент для хорватов, но Ливакович буквально спас свою сборную. И на 96-й минуте, на последних секундах матча снова атака и....