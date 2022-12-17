Следственный комитет России не усмотрел состава преступления в высказываниях журналиста Антона Красовского, призывавшего «топить» и «жечь» детей в Украине. Об этом сказано в ответе ведомства на запрос адвоката и депутата Мосгордумы Евгения Ступина, пишет Meduza.
В России не нашли состава преступления в призыве пропагандиста Антона Красовского «топить» украинских детей
«Сообщаю, что в поступившем обращении сведений о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетних либо с их участием не сообщается. Вопросов, относящихся к компетенции ГСУ СК России по Москве, не содержится», - говорится в документе, который опубликовал Ступин.
Там же отмечается, что обращение депутата перенаправлено в управление МВД по Москве «в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий».
«То есть, не разжигал он вражды и розни своими призывами!! Видимо, сбываются худшие предположения, что госпропагандиста решили „отмазать“. Я об этом подумал сразу, поэтому, не поверив Бастрыкину, написал свое заявление о привлечении Красовского к уголовной ответственности», - написал Ступин в телеграм-канале, добавив, что подключит к делу прокуратуру.
Журналист Антон Красовский возглавлял «RT Россия» - русскоязычную дирекцию RT. 24 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что остановила сотрудничество с ним из-за того, что он в эфире своей программы «Антонимы» призвал «топить» и «жечь» украинских детей.