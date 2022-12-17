Эльмар Вахер: домашнее насилие должно заканчиваться вмешательством

«Сегодня полиция проводит оценку рисков, частью которой является выявление всей предыдущей истории, которая известна между лицами.Сегодня полиция проводит оценку рисков, частью которой является выявление всей предыдущей истории, которая известна между людьми. Даже если не было разбирательств, если не было обвинительных приговоров, но были вызовы, тогда каково содержание этих вызовов?» – риторически спросила Талвисте. – «К примеру, как и в случае с вождением в нетрезвом виде, когда человека ловят, он уже не в первый раз садится за руль пьяным. В большинстве случаев. Это также подтверждается исследованиями. В случае насилия со стороны интимного партнера исследования показывают еще более высокие данные о том, сколько раз женщина была избита, прежде чем она осмелилась позвать на помощь. И потребуется еще несколько звонков, пока мы, наконец, не дойдем до того, что сможем научиться собирать улики правильно».