Дед Мороз приехал на новогоднюю елку в Белгород на БТРе

17 декабря в Белгородскую область из Великого Устюга приехал Дед Мороз. Новогодний волшебник по прибытию в область первым делом поздравил с наступающим российских военнослужащих, раздав им мандарины, а те в свою очередь довезли сказочного героя до областного центра на БТР.

«Вижу, сидят на полянке воины наши. А у меня сани застряли, вертолет поломался, на чем лететь — не знаю», — сказал Дед Мороз во время новогодней елки. После этого, сообщается, что сказочный герой посетил лагерь беженцев.