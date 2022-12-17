ФОТО ⟩ Посмотрите, что интересного продавали на рождественской ярмарке техноклуба

На месте был организован круг дискуссий по Рождеству и психическому здоровью «Никакого праздничного спокойствия!», который объединил людей из разных слоев общества, чтобы найти ответ на вопрос, как сохранять позитивный настрой во времена, которые могут своими событиями привести к его потере.