В субботу, 17 декабря, техноклуб HALL распахнул свои двери, чтобы на один день превратить зал в уютный и теплый альтернативный рождественский тоннель или рождественскую ярмарку.
ФОТО ⟩ Посмотрите, что интересного продавали на рождественской ярмарке техноклуба
Посмотрите, что интересного продавали на рождественской ярмарке техноклуба
На месте был организован круг дискуссий по Рождеству и психическому здоровью «Никакого праздничного спокойствия!», который объединил людей из разных слоев общества, чтобы найти ответ на вопрос, как сохранять позитивный настрой во времена, которые могут своими событиями привести к его потере.
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