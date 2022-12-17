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На шоссе Таллинн-Нарва легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом

Март Рауба
На шоссе Таллинн-Нарва легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом
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На шоссе Таллинн-Нарва легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом
На шоссе Таллинн-Нарва легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом Фото: Ain Liiva

В субботу в 19:45 в центр тревоги поступило сообщение о столкновении микроавтобуса Citroën Jumper и автомобиля Toyota Avensis на перекрестке Сымеру на 100-м километре шоссе Таллинн-Нарва.

«По предварительным данным, Toyota, следовавшая из Нарвы, повернула налево и не уступила дорогу Citroën, следовавшему по главной дороге из Таллинна в сторону Нарвы. В аварии никто не пострадал. На место происшествия прибыла полиция. Полицейские зафиксировали, что водители обоих транспортных средств были трезвы и имели право на вождение, машины были с надлежащей зимней резиной», – сказал руководитель отделения полиции Раквере Тауно Веттик.

Дорожные условия на месте ДТП были зимними, максимально допустимая скорость движения на данном участке – 70 км/ч.

На шоссе Таллинн-Нарва легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом
На шоссе Таллинн-Нарва легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом Фото: Ain Liiva

Веттик подчеркнул, что при движении в зимних условиях нужно быть предельно внимательным, двигаться медленнее, учитывать дорожные условия и свои навыки вождения. «Особого внимания требуют перекрестки и выезд со второстепенной дороги на главную. Дороги скользкие, поэтому тормозной путь и старт с места затруднены», – сказал Веттик.

Движение транспорта на месте происшествия перекрыто, в настоящее время подъезжают машины экстренных служб.

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