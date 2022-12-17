«По предварительным данным, Toyota, следовавшая из Нарвы, повернула налево и не уступила дорогу Citroën, следовавшему по главной дороге из Таллинна в сторону Нарвы. В аварии никто не пострадал. На место происшествия прибыла полиция. Полицейские зафиксировали, что водители обоих транспортных средств были трезвы и имели право на вождение, машины были с надлежащей зимней резиной», – сказал руководитель отделения полиции Раквере Тауно Веттик.

Дорожные условия на месте ДТП были зимними, максимально допустимая скорость движения на данном участке – 70 км/ч.

На шоссе Таллинн-Нарва легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом Фото: Ain Liiva

Веттик подчеркнул, что при движении в зимних условиях нужно быть предельно внимательным, двигаться медленнее, учитывать дорожные условия и свои навыки вождения. «Особого внимания требуют перекрестки и выезд со второстепенной дороги на главную. Дороги скользкие, поэтому тормозной путь и старт с места затруднены», – сказал Веттик.