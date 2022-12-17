В субботу в 19:45 в центр тревоги поступило сообщение о столкновении микроавтобуса Citroën Jumper и автомобиля Toyota Avensis на перекрестке Сымеру на 100-м километре шоссе Таллинн-Нарва.
На шоссе Таллинн-Нарва легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом
«По предварительным данным, Toyota, следовавшая из Нарвы, повернула налево и не уступила дорогу Citroën, следовавшему по главной дороге из Таллинна в сторону Нарвы. В аварии никто не пострадал. На место происшествия прибыла полиция. Полицейские зафиксировали, что водители обоих транспортных средств были трезвы и имели право на вождение, машины были с надлежащей зимней резиной», – сказал руководитель отделения полиции Раквере Тауно Веттик.
Дорожные условия на месте ДТП были зимними, максимально допустимая скорость движения на данном участке – 70 км/ч.
Веттик подчеркнул, что при движении в зимних условиях нужно быть предельно внимательным, двигаться медленнее, учитывать дорожные условия и свои навыки вождения. «Особого внимания требуют перекрестки и выезд со второстепенной дороги на главную. Дороги скользкие, поэтому тормозной путь и старт с места затруднены», – сказал Веттик.
Движение транспорта на месте происшествия перекрыто, в настоящее время подъезжают машины экстренных служб.